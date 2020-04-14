"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Globaltrans с рекомендацией "покупать" для его GDR

"БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".