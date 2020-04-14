HSBC поднял рекомендацию для GDR Магнита до "покупать"

HSBC повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) с "держать" до "покупать", сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $12 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $12,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,1 за штуку.