"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Татнефти до "держать", DR и "префов" Сургутнефтегаза до "продавать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) большинства анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ на 3-9% с учетом эффекта новой сделки ОПЕК+ и пандемии для российских производителей, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

Кроме того, по итогам переоценки для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать", а для DR и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".

В то же время для DR "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать". Для привилегированных акций "Татнефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) была дана рекомендация "держать".