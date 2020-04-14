Российские евробонды будут компенсировать упущенный накануне рост котировок - Уралсиб

Российские евробонды будут компенсировать упущенный в понедельник рост котировок, сообщается в обзоре Уралсиба.

При закрытых европейских рынках торги в российском сегменте шли лишь единичными бумагами. Бенчмарк RUSSIA’29 (YTM 2,98%) прибавил 0,25 п.п. (-3 б.п. в доходности), тогда как рост в мексиканских и бразильских евробондах, торги которыми возобновились с открытием американского рынка, составил 0,5–3,0 п.п. и 1,0–1,5 п.п. соответственно. Также умеренный рост, в пределах 10–20 б.п., показали RUSSIA’27 (YTM 2,95%), RUSSIA’42 (YTM 3,83%) и RUSSIA’43 (YTM 3,87%). При этом z-спреды двух последних все еще на 10–15 б.п. шире, чем у RUSSIA’47 (YTM 3,72%), котировки которого вчера не менялись.

Во вторник настроения на рынках умеренно позитивные, российские бумаги будут компенсировать упущенный накануне рост котировок, считают аналитики Уралсиба.