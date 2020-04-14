Ухудшить аппетит к риску во вторник способна конференция МВФ - "Нордеа банк"

Ухудшить аппетит к риску во вторник способна конференция МВФ, на которой могут быть озвучены цифры пересмотренного прогноза по темпам роста мировой экономики, старт сезона корпоративной отчетности за первый квартал в США, а также публикация данных по масштабам падения ВВП Китая по итогам первого квартала, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"Внешний фон во вторник складывается умеренно позитивно: азиатские площадки прибавляют в пределах 1-1,5%, как и фьючерс на американский индекс S&P500. Цены на нефть остаются стабильными вблизи 32 долл./бар., не давая рублю дополнительных поводов для существенного укрепления. В целом в рамках текущей недели мы не видим значимых драйверов для продолжения улучшения позиций российской валюты", - отмечают эксперты банка.

Также в фокусе внимания данные по недельной инфляции в России (среда), важные с точки зрения оценки возможных исходов заседания Банка России по ставке 24 апреля, указывают аналитики "Нордеа банка".