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14 апреля 2020 года 13:07
Ухудшить аппетит к риску во вторник способна конференция МВФ - "Нордеа банк"
Ухудшить аппетит к риску во вторник способна конференция МВФ, на которой могут быть озвучены цифры пересмотренного прогноза по темпам роста мировой экономики, старт сезона корпоративной отчетности за первый квартал в США, а также публикация данных по масштабам падения ВВП Китая по итогам первого квартала, говорится в обзоре "Нордеа банка". "Внешний фон во вторник складывается умеренно позитивно: азиатские площадки прибавляют в пределах 1-1,5%, как и фьючерс на американский индекс S&P500. Цены на нефть остаются стабильными вблизи 32 долл./бар., не давая рублю дополнительных поводов для существенного укрепления. В целом в рамках текущей недели мы не видим значимых драйверов для продолжения улучшения позиций российской валюты", - отмечают эксперты банка. Также в фокусе внимания данные по недельной инфляции в России (среда), важные с точки зрения оценки возможных исходов заседания Банка России по ставке 24 апреля, указывают аналитики "Нордеа банка".
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14 апреля 2020 года 17:56
Политика ФРС США оказывает поддержку сегменту корпоративных облигаций с рейтингами BBB/BB - Julius Baer
Аналитики Julius Baer сохраняют рекомендацию умеренного кредитного риска, учитывая привлекательные оценки в долгосрочной перспективе и ожидания, что глобальная экономика восстановится до докризисных уровней в 2021 году, говорится в комментарии банка. "Недавние решения ФРС США поддерживают наш... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:47
ВВП Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, обогнав США и страны еврозоны, сообщается в комментарии Julius Baer. После резкого сокращения китайского экспорта в январе-феврале текущего года из-за отсрочек поставок по причине карантина, в марте снижение было менее... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку нефти и ожидают продолжения колебаний котировок около текущих уровней, говорится в комментарии компании. Страны ОПЕК+ вернулись за стол переговоров и договорились о значительном снижении объемов добычи. Противостояние между Саудовской... читать дальше
.14 апреля 2020 года 14:05
Одним из факторов поддержки золота на этой неделе станет начало сезона публикации корпоративной финансовой отчетности в США за 1К20 - Sberbank СIB
Одним из факторов поддержки для золота на этой неделе станет начало сезона публикации корпоративной финансовой отчетности в США за 1К20: скорее всего, показатели будут слабыми и окажут давление на основные фондовые индексы, что поддержит приток капитала в золото, являющееся защитным активом,... читать дальше
.14 апреля 2020 года 13:41
Восстановление экономической активности в Китае после вспышки коронавируса способствовало росту спроса на нефть, но аналитики предупреждают, что этого будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен, пишет газета Financial... читать дальше
.14 апреля 2020 года 11:59
Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, прогнозирует главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус. Столь существенный спад превысит в четыре раза предыдущий рекорд... читать дальше
.14 апреля 2020 года 11:35
Достигнутые на заседании ОПЕК+ договорённости вряд ли приведут к устойчивому росту цен на нефть - МКБ
Достигнутые на заседании ОПЕК+ договорённости вряд ли приведут к устойчивому росту цен на нефть, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ на 9,7 млн брр в течение мая и июня, после чего эта цифра уменьшится до 7,6 млн... читать дальше
.14 апреля 2020 года 10:53
Ситуация на рынке нефти на горизонте ближайших недель останется напряженной, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Несмотря на достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти, которое официально составит 9,7 млн б/с, а неофициально - 15-20 млн б/с, участники... читать дальше
.14 апреля 2020 года 09:45
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики в понедельник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.13 апреля 2020 года 19:10
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает сокращения добычи нефти и газового конденсата в России на 16% в мае, на 11% во втором квартале и на 8% по итогам всего 2020 года на фоне снижения спроса из-за ограничений, вызванных COVID-19, говорится в обзоре ИК. В результате прогноз... читать дальше
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