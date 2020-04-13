"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать" и оценку на 15%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 100 рублей до 85 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 99,15 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 78,3 рубля за штуку.