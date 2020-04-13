Ренессанс Капитал ожидает снижения добычи нефти и газового конденсата в РФ на 8% в 2020г

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает сокращения добычи нефти и газового конденсата в России на 16% в мае, на 11% во втором квартале и на 8% по итогам всего 2020 года на фоне снижения спроса из-за ограничений, вызванных COVID-19, говорится в обзоре ИК.

В результате прогноз EBITDA по нефтегазовому сектору РФ в долларовом выражении для 2020 года был понижен аналитиками "Ренессанс Капитала" на 10%.

"После снижения наших прогнозов относительно капитальных затрат в нефтегазовом секторе РФ на 25% в 2020 году мы прогнозируем положительный FCF на собственный капитал для большинства анализируемых нами российских нефтегазовых компаний (за исключением "Газпрома" (MOEX: GAZP))", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что фаворитами аналитиков ИК в нефтегазовом секторе РФ в настоящее время являются: "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Татнефть" (MOEX: TATN) (обыкновенные и привилегированные акции) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).