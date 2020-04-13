Цены Brent восстановятся до 45 долл. за баррель к концу года, если действие коронавируса закончится до осени - УК "Альфа-Капитал"

Цены Brent восстановятся до 45 долл. за баррель к концу года, если действие коронавируса закончится до осени, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Аналитик компании Артем Копылов отмечает, что для мировой экономики доступность дешевого сырья - это благо, и при окончании действия карантина мы можем увидеть быстрое восстановление рынков, что скажется ростом спроса на нефть в будущем.

"После июня суммарное сокращение мировой добычи составит 8 млн баррелей в сутки (до конца 2020 года) и 6 млн баррелей в сутки - с января 2021 года по апрель 2022-го, - указывает эксперт УК "Альфа-Капитал". - Новость для рынка позитивная, но только в долгосрочной перспективе. Восстановление мирового спроса будет ключевым фактором восстановления нефтяных цен до прежних уровней. На текущий момент спрос - на 30% ниже докризисного уровня, и 10% сокращения пока недостаточно для баланса. К тому же за время низких цен многие крупнейшие потребители нефти успели значительно пополнить хранилища. Рост запасов нефти в США составил 15 млн баррелей за неделю, что почти в 2 раза оказалось выше прогнозов. Сейчас фокус рынка будет смещен на то, с какой скоростью заполняются хранилища, их недостаток может стать источником негатива".