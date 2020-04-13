Уровень в $1700 за тройскую унцию золота может быть преодолен в ближайшие дни - "БКС Глобал Маркетс"

Уровень $1700 за унцию золота может быть преодолен в ближайшие дни, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". На прошедшей неделе спот цена на золото несколько раз превышала уровень в $1 700/т.у., но закрепиться на нем не смогла. На закрытие рынка 9 апреля золото в Лондоне стоило $1 688/т.у. против $1 621/т.у. неделей ранее.

"Мы считаем, что уже в ближайшие дни золото может выйти в новый диапазон $1 700-1 800/т.у. Этому способствует сильный спрос на металл со стороны инвесторов: по данным Всемирного совета по золоту, в марте биржевые инвестиционные фонды (ETF) закупили золота на рекордные 151 т (+5% м/м), причем более половины этого спроса пришлось на Европу. Кроме того, продолжение накачки ликвидностью мировой финансовой системы будет подталкивать цены на золото вверх и в ближайшие недели", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".