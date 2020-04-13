Рубль к концу года может укрепиться до 72 за доллар - "БКС Глобал Маркетс"

Рубль к концу года может укрепиться до 72 за доллар вслед за прогнозируемым увеличением цен на нефть до $40/барр., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Заключение сделки ОПЕК++ по нефти, хотя и заняло 4 дня, оставило много вопросов: объем снижения со стороны ОПЕК+ оказался ниже ожиданий (и это без поправки на традиционно низкую дисциплину исполнения), в то время как необязывающие обещания от G20 даже не дотянули до прогнозов рынка, - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. - В итоге мы можем увидеть снижение поставок на 13-14 млн барр./сутки при оценках падения спроса на 15-25 млн барр./сутки. Большую поддержку нефтяным ценам это не окажет, но в то же время, скорее всего, не позволит им серьезно упасть: в ближайшей перспективе цена Brent останется на уровнях $30/барр. или чуть выше".

Справедливый курс рубля при такой цене, по оценке эксперта, должен составлять RUB 75-77/$. "Отклонения от этого уровня будут говорить об отношении инвесторов к рисковым активам: в случае роста спроса на них или, наоборот, ухода от риска курс может отклоняться на RUB 2-3/$. Это мы и наблюдали на прошедшей неделе, когда в ожидании сделки и вслед за объявлением нового пакета помощи от ФРС рубль заметно укрепился: на закрытие рынка 10 апреля он составил RUB 73,75/$. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. средний курс составит RUB 73,4/$, при этом во 2К20 может колебаться у отметки RUB 80/$ при средней цене Brent около $25/барр. К концу года рубль может укрепиться до RUB 72/$ вслед за прогнозируемым нами увеличением цен на нефть до $40/барр.", - прогнозирует В. Тихомиров.