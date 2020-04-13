Ожидания по валютному курсу на текущий квартал остаются осторожными - ING Bank

Ожидания аналитиков ING Bank по валютному курсу на квартал остаются осторожными, говорится в обзоре банка. "Хотя платежный баланс за 1К20 позитивен, и во 2К20 факторами поддержки будет ЦБ, продающий $10-15 млрд, стабильный капитальный счет и улучшение ненефтяных статей текущего счета, нефтегазовый экспорт – главный фактор риска, из-за которого текущий счет может оказаться в дефиците на $15 млрд в 2К20", - отмечают эксперты банка.

По мнению аналитиков, это произойдет либо за счет низкой цены нефть (провал/нереализация/неэффективность сделки ОПЕК+), либо за счет падения физических объемов экспорта, если снижение добычи РФ в мае-июне на 2,5 млн барр./сут (всего в 2020 г. сокращение может составить 13%) будет в полной мере перенесено на экспорт, который составляет 5 млн барр./сут.

"Банковская статистика в РФ за март (пн) будет интересна с точки зрения динамики депозитов как индикатора доверия вкладчиков к банковской системе и рублю. Промпроизводство (ср) может неприятно удивить из-за ограничительных мер в конце марта и отсутствия фискального стимулирования: в марте бюджет был в профиците – 177 млрд руб., после дефицита в 164 млрд руб. за 2М20. Сдержанность бюджетной политики может повысить значимость выплаты страховых взносов (ср) в размере 0,7 трлн руб. на этой неделе для поддержки рубля, который также может выиграть от продаж валюты ЦБ на низколиквидном рынке", - указывают эксперты ING Bank.