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Главная / Аналитикам / Аналитика / Целевой краткосрочный диапазон курса рубля составляет 72,5 - 75 за доллар - Sberbank Asset Management
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13 апреля 2020 года 17:22
Целевой краткосрочный диапазон курса рубля составляет 72,5 - 75 за доллар - Sberbank Asset Management
Ввиду того, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи уже отыграно, основным фактором, определяющим курс рубля в ближайшее время, станет общее отношение глобальных инвесторов к валютам развивающихся стран, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По оценкам эксперта, волатильность в рубле снизится, целевой краткосрочный диапазон курса рубля составит 72,5 - 75 рублей за доллар. "Валюты развивающихся стран на прошлой неделе демонстрировали укрепление по отношению к доллару США как благодаря улучшению аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов, так и благодаря ожиданиям благоприятного исхода переговоров нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. В результате за неделю индекс EMCI вырос на 3,2%, рубль укрепился на 3,7% по отношению к доллару США", - напоминает Ренат Малин.
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13 апреля 2020 года 19:10
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает сокращения добычи нефти и газового конденсата в России на 16% в мае, на 11% во втором квартале и на 8% по итогам всего 2020 года на фоне снижения спроса из-за ограничений, вызванных COVID-19, говорится в обзоре ИК. В результате прогноз... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:01
Цены Brent восстановятся до 45 долл. за баррель к концу года, если действие коронавируса закончится до осени - УК "Альфа-Капитал"
Цены Brent восстановятся до 45 долл. за баррель к концу года, если действие коронавируса закончится до осени, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Аналитик компании Артем Копылов отмечает, что для мировой экономики доступность дешевого сырья - это благо, и при окончании действия карантина мы... читать дальше
.13 апреля 2020 года 17:46
Уровень в $1700 за тройскую унцию золота может быть преодолен в ближайшие дни - "БКС Глобал Маркетс"
Уровень $1700 за унцию золота может быть преодолен в ближайшие дни, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". На прошедшей неделе спот цена на золото несколько раз превышала уровень в $1 700/т.у., но закрепиться на нем не смогла. На закрытие рынка 9 апреля золото в Лондоне стоило $1 688/т.у.... читать дальше
.13 апреля 2020 года 16:34
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают сохранения нефтяных котировок вблизи существующих уровней в диапазоне $29-35/барр. по Brent, сообщается в обзоре компании. Несмотря на достигнутую между странами ОПЕК+ договоренность сократить добычу на 9,7млн барр. в сутки в мае-июне, цены на Brent... читать дальше
.13 апреля 2020 года 15:34
Sberbank CIB ожидает снижения цены нефти марки Brent до технического уровня поддержки $29,8 за баррель, поскольку инвесторов разочаровали новые договоренности ОПЕК+, говорится в обзоре инвестбанка. Более того, по мнению аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе, в дальнейшем баррель нефти марки Brent... читать дальше
.13 апреля 2020 года 15:16
Золото уже в ближайшие дни может выйти в новый диапазон $1700-1800 за унцию, считают аналитики БКС. Этому способствует сильный спрос на металл со стороны инвесторов: по данным World Gold Council, в марте ETF закупили 151 тонну золота, причем более половины спроса пришлось на Европу. Кроме того,... читать дальше
.13 апреля 2020 года 14:54
Нефть и рынок акций РФ начали неделю с нисходящей коррекции по факту ожидаемого события - заключения широкой сделки ОПЕК++ по сокращению добычи, в ожидании которой цены выросли на минувшей неделе. Однако расширяющаяся пандемия COVID-19 сохраняет риски дальнейших распродаж, поскольку ожидается... читать дальше
.13 апреля 2020 года 14:35
Цены на золото приближаются к $1700 за унцию, с более высокой вероятностью они могут снизиться до уровня поддержки $1 657, поскольку не смогли пробить уровень сопротивления $1702, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank СIB. "Унция золота в... читать дальше
.13 апреля 2020 года 13:22
Снижение добычи жидких углеводородов в 2020 г. может составить 8% г/г, сильно сократив бюджеты нефтяников - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка оценивают снижение добычи жидких углеводородов в 2020 г. в России на уровне 8% г/г, что предусматривает сильное сокращение бюджетов нефтяников и, следовательно, налога на прибыль в нефтегазовой отрасли, говорится в обзоре банка. Что касается потенциальных негативных эффектов... читать дальше
.13 апреля 2020 года 11:23
Сделка ОПЕК+ не станет драйвером роста цен на нефть, но создаст устойчивый уровень поддержки снизу - "Нордеа банк"
Сделка ОПЕК+ не станет драйвером роста цен на нефть, но, как минимум, создаст для нефтяных котировок устойчивый уровень поддержки снизу, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы понедельника оставались на комфортных уровнях после итоговой видеоконференции ОПЕК+, в... читать дальше
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