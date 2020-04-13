Целевой краткосрочный диапазон курса рубля составляет 72,5 - 75 за доллар - Sberbank Asset Management

Ввиду того, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи уже отыграно, основным фактором, определяющим курс рубля в ближайшее время, станет общее отношение глобальных инвесторов к валютам развивающихся стран, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По оценкам эксперта, волатильность в рубле снизится, целевой краткосрочный диапазон курса рубля составит 72,5 - 75 рублей за доллар.

"Валюты развивающихся стран на прошлой неделе демонстрировали укрепление по отношению к доллару США как благодаря улучшению аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов, так и благодаря ожиданиям благоприятного исхода переговоров нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. В результате за неделю индекс EMCI вырос на 3,2%, рубль укрепился на 3,7% по отношению к доллару США", - напоминает Ренат Малин.