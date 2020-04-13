Инвесторы начинают проявлять больше интереса к электроэнергетическим компаниям РФ - "ВТБ Капитал"

Инвесторы в целом начинают проявлять больше интереса к российским электроэнергетическим компаниям, особенно к акциям "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "Юнипро" (MOEX: UPRO), считают аналитики "ВТБ Капитала" Владимир Скляр и Анастасия Тихонова.

Как говорится в обзоре инвестбанка, к такому выводу эксперты пришли после ряда видеоконференций с инвесторами, которые были проведены на прошлой неделе.

"На наш взгляд, инвесторы сходятся во мнении, что главным фактором выбора является дивидендная доходность, за которым следуют потенциальные триггеры роста в 12-месячной перспективе, волатильность валютного курса и изменения в регулировании", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают значительное изменение спроса на электроэнергию - с момента введения мер социального дистанцирования он уменьшился на 2,9% относительно аналогичного периода год назад. Между тем более выраженно отреагировали цены на рынке на сутки вперед (РСВ): в частности, в первой ценовой зоне падение достигло 16,8%, подчеркивают Скляр и Тихонова. При этом, по их оценкам, более других компаний к снижению цен на РСВ чувствительны "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU).

"Регуляторы завершают процесс выработки мер поддержки отрасли. Главным риском является потенциальный рост неплатежей - как за электрическую, так и за тепловую энергию, поэтому предложения по большей части направлены на смягчение негативного воздействия этого фактора на сбытовые компании, поставщиков тепловой энергии и отраслевые инвестпроекты. Возможность ограничений на повышение тарифов и/или пересмотр действующего тарифного режима на данном этапе не рассматривается", - говорится в обзоре.