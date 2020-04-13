Российские короткие корпоративные облигации обладают ограниченным дальнейшим потенциалом роста цен - "БКС Глобал Маркетс"

Российские короткие корпоративные облигации обладают ограниченным дальнейшим потенциалом роста цен, однако и падение маловероятно, так как опасения сжатия ликвидности на глобальных площадках существенно снизились, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Российские еврооблигации по-прежнему торгуются с повышенным дисконтом по доходности к суверенным выпускам других развивающихся рынков. Так, дисконт RUSSIA 47 к MEX 48 вырос до 120 б.п. с 15-30 б.п., а к BRAZIL 47 – до 170 б.п. с 90-100 б.п. Инвесторы оценивают кредитное качество российских бумаг как более высокое, что отражается в пониженной доходности, отмечают аналитики компании.

"Российские короткие корпоративные облигации за прошедшие 2 недели выросли в цене на 2-3 "фигуры", доходность снизилась до 3,2-3,5% (против 4,5-5,0%). Дальнейший потенциал роста цены мы считаем ограниченным, однако и падения цены не ждем, так как опасения сжатия ликвидности на глобальных площадках, которые оказывали существенное давление на все классы активов в конце марта, существенно снизились после масштабного предоставления ликвидности мировыми центробанками - пишут специалисты "БКС Глобал Маркетс". - Покупки длинных российских выпусков (дюрация 5+ лет) мы продолжаем считать рискованными из-за низкого уровня доходности, который не отражает все еще высокие рыночные риски".