.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидания по курсу рубля на второй квартал остаются осторожными - ING Bank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 апреля 2020 года 16:45
Ожидания по курсу рубля на второй квартал остаются осторожными - ING Bank
Ожидания по курсу рубля на второй квартал 2020 года остаются осторожными, сообщается в обзоре ING Bank. Банковская статистика за март в РФ будет интересна с точки зрения динамики депозитов как индикатора доверия вкладчиков к банковской системе и рублю, отмечают аналитики ING Bank. Промпроизводство в среду может неприятно удивить из-за ограничительных мер в конце марта и отсутствия фискального стимулирования: в марте бюджет был в профиците – 177 млрд руб., после дефицита в 164 млрд руб. за 2М20. Сдержанность бюджетной политики может повысить значимость выплаты страховых взносов (среда) в размере 0,7 трлн руб. на этой неделе для поддержки рубля, который также может выиграть от продаж валюты ЦБ на низколиквидном рынке. "При этом наши ожидания по курсу на квартал остаются осторожными. Хотя платежный баланс за 1К20 позитивен, и во 2К20 факторами поддержки будет ЦБ, продающий $10-15 млрд, стабильный капитальный счет и улучшение ненефтяных статей текущего счета, нефтегазовый экспорт – главный фактор риска, из-за которого текущий счет может оказаться в дефиците на $15 млрд во 2К20. Это произойдет либо за счет низкой цены нефть (провал/нереализация/неэффективность сделки ОПЕК+), либо за счет падения физических объемов экспорта, если снижение добычи РФ в мае-июне на 2,5 млн барр./сутки (всего в 2020 г. сокращение может составить 13%) будет в полной мере перенесено на экспорт, который составляет 5 млн барр./сутки", - пишут специалисты ING Bank.
.
13 апреля 2020 года 19:10
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает сокращения добычи нефти и газового конденсата в России на 16% в мае, на 11% во втором квартале и на 8% по итогам всего 2020 года на фоне снижения спроса из-за ограничений, вызванных COVID-19, говорится в обзоре ИК. В результате прогноз... читать дальше
.13 апреля 2020 года 18:01
Цены Brent восстановятся до 45 долл. за баррель к концу года, если действие коронавируса закончится до осени - УК "Альфа-Капитал"
Цены Brent восстановятся до 45 долл. за баррель к концу года, если действие коронавируса закончится до осени, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Аналитик компании Артем Копылов отмечает, что для мировой экономики доступность дешевого сырья - это благо, и при окончании действия карантина мы... читать дальше
.13 апреля 2020 года 17:46
Уровень в $1700 за тройскую унцию золота может быть преодолен в ближайшие дни - "БКС Глобал Маркетс"
Уровень $1700 за унцию золота может быть преодолен в ближайшие дни, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". На прошедшей неделе спот цена на золото несколько раз превышала уровень в $1 700/т.у., но закрепиться на нем не смогла. На закрытие рынка 9 апреля золото в Лондоне стоило $1 688/т.у.... читать дальше
.13 апреля 2020 года 16:34
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают сохранения нефтяных котировок вблизи существующих уровней в диапазоне $29-35/барр. по Brent, сообщается в обзоре компании. Несмотря на достигнутую между странами ОПЕК+ договоренность сократить добычу на 9,7млн барр. в сутки в мае-июне, цены на Brent... читать дальше
.13 апреля 2020 года 15:34
Sberbank CIB ожидает снижения цены нефти марки Brent до технического уровня поддержки $29,8 за баррель, поскольку инвесторов разочаровали новые договоренности ОПЕК+, говорится в обзоре инвестбанка. Более того, по мнению аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе, в дальнейшем баррель нефти марки Brent... читать дальше
.13 апреля 2020 года 15:16
Золото уже в ближайшие дни может выйти в новый диапазон $1700-1800 за унцию, считают аналитики БКС. Этому способствует сильный спрос на металл со стороны инвесторов: по данным World Gold Council, в марте ETF закупили 151 тонну золота, причем более половины спроса пришлось на Европу. Кроме того,... читать дальше
.13 апреля 2020 года 14:54
Нефть и рынок акций РФ начали неделю с нисходящей коррекции по факту ожидаемого события - заключения широкой сделки ОПЕК++ по сокращению добычи, в ожидании которой цены выросли на минувшей неделе. Однако расширяющаяся пандемия COVID-19 сохраняет риски дальнейших распродаж, поскольку ожидается... читать дальше
.13 апреля 2020 года 14:35
Цены на золото приближаются к $1700 за унцию, с более высокой вероятностью они могут снизиться до уровня поддержки $1 657, поскольку не смогли пробить уровень сопротивления $1702, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank СIB. "Унция золота в... читать дальше
.13 апреля 2020 года 13:22
Снижение добычи жидких углеводородов в 2020 г. может составить 8% г/г, сильно сократив бюджеты нефтяников - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка оценивают снижение добычи жидких углеводородов в 2020 г. в России на уровне 8% г/г, что предусматривает сильное сокращение бюджетов нефтяников и, следовательно, налога на прибыль в нефтегазовой отрасли, говорится в обзоре банка. Что касается потенциальных негативных эффектов... читать дальше
.13 апреля 2020 года 11:23
Сделка ОПЕК+ не станет драйвером роста цен на нефть, но создаст устойчивый уровень поддержки снизу - "Нордеа банк"
Сделка ОПЕК+ не станет драйвером роста цен на нефть, но, как минимум, создаст для нефтяных котировок устойчивый уровень поддержки снизу, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы понедельника оставались на комфортных уровнях после итоговой видеоконференции ОПЕК+, в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.