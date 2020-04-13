Ожидания по курсу рубля на второй квартал остаются осторожными - ING Bank

Ожидания по курсу рубля на второй квартал 2020 года остаются осторожными, сообщается в обзоре ING Bank.

Банковская статистика за март в РФ будет интересна с точки зрения динамики депозитов как индикатора доверия вкладчиков к банковской системе и рублю, отмечают аналитики ING Bank.

Промпроизводство в среду может неприятно удивить из-за ограничительных мер в конце марта и отсутствия фискального стимулирования: в марте бюджет был в профиците – 177 млрд руб., после дефицита в 164 млрд руб. за 2М20. Сдержанность бюджетной политики может повысить значимость выплаты страховых взносов (среда) в размере 0,7 трлн руб. на этой неделе для поддержки рубля, который также может выиграть от продаж валюты ЦБ на низколиквидном рынке.

"При этом наши ожидания по курсу на квартал остаются осторожными. Хотя платежный баланс за 1К20 позитивен, и во 2К20 факторами поддержки будет ЦБ, продающий $10-15 млрд, стабильный капитальный счет и улучшение ненефтяных статей текущего счета, нефтегазовый экспорт – главный фактор риска, из-за которого текущий счет может оказаться в дефиците на $15 млрд во 2К20. Это произойдет либо за счет низкой цены нефть (провал/нереализация/неэффективность сделки ОПЕК+), либо за счет падения физических объемов экспорта, если снижение добычи РФ в мае-июне на 2,5 млн барр./сутки (всего в 2020 г. сокращение может составить 13%) будет в полной мере перенесено на экспорт, который составляет 5 млн барр./сутки", - пишут специалисты ING Bank.