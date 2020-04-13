"БКС Глобал Маркетс" ожидает сохранения цен Brent в диапазоне $29-35

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают сохранения нефтяных котировок вблизи существующих уровней в диапазоне $29-35/барр. по Brent, сообщается в обзоре компании.

Несмотря на достигнутую между странами ОПЕК+ договоренность сократить добычу на 9,7млн барр. в сутки в мае-июне, цены на Brent снизились примерно на 10% за неделю и в моменте продолжают падать, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

За выходные в добровольной форме без обязательств к сделке присоединились страны G20, а также африканские экспортеры, совокупно обещавшие снизить добычу на еще на 9-10 млн барр. в сутки с мая. Кроме того, ряд стран-импортеров выразил желание начать восполнение стратегических запасов нефти. Несмотря на непреклонную позицию Мексики, США выразили готовность взять на себя дополнительно 0.2-0.3 млн барр. в сутки.

Число активных буровых установок в США за минувшую неделю сократилось еще на 11%, общее падение с начала марта составило уже около 30%.

Между тем, по оценкам Trafigura, глобальное падение спроса на нефть в апреле достигло 35 млн барр. в сутки, и пока признаков замедления пандемии не видно.

"Основным итогом сделки следует признать существенную отсрочку в сроках переполненности нефтехранилищ, которая грозила стать массовой проблемой уже через полтора месяца. Мы ожидаем сохранения нефтяных котировок вблизи существующих уровней в диапазоне $29-35/барр. Brent", - указывают специалисты компании.