БКС Глобал Маркетс добавил в список аутсайдеров Татнефть, Северсталь и НЛМК

"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN), ПАО "Северсталь" и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы ожидаем, что рынок будет оставаться крайне нестабильным, по мере того как мировые власти предоставляют новые пакеты поддержки в быстро ухудшающейся экономической конъюнктуре - нейтральный подход представляется наиболее разумным в краткосрочной перспективе. Низкая инвестиционная активность сохраняется, при этом небольшие продажи отмечаются после недавнего отскока на рынке. Хотя российские активы и получают поддержку, рынку будет сложно оторваться от прочих EM (развивающиеся рынки), учитывая доминирование глобальной повестки", - отмечают эксперты.

Теперь в список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Ferrexpo, "Татнефть", "Северсталь" и НЛМК.

"Акции "РусАла" торгуются гораздо выше справедливого уровня, ценовые уровни не отражают недавнее сильное падение цен на алюминий. Мы прогнозируем снижение цен на железорудное сырье (ЖРС) на 20%, что негативно скажется на оценке Ferrexpo, которая напрямую зависит от динамики цен на ЖРС. "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" могут больше других пострадать от новой сделки ОПЕК++. Для НЛМК и "Северстали" (MOEX: CHMF) риски растут, поскольку внутренние цены на сталь могут упасть на 10% из-за слабого локального спроса в связи с ограничениями на проведение строительных работ и падением экспортных цен в последние несколько недель", - говорится в обзоре.

В списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, находятся ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), Polymetal (MOEX: POLY), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы") и "Газпром" (MOEX: GAZP).

"Нам по-прежнему нравятся ненефтегазовые экспортеры из-за слабости рубля. "Полюс" и Polymetal выигрывают от стабильных цен на золото, которые получили поддержку после недавно объявленного пакет помощи от ФРС в размере $2,3 трлн. "ФосАгро" (ненефтяной экспортер) - относительно защитная бумага в условиях текущей волатильности. Кроме того, EBITDA и прибыль компании в 2020 году, скорее всего, вырастут на 10-15% из-за ослабления рубля, поскольку значительная часть выручки номинирована в долларах. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются в числе наших фаворитов благодаря позитивному эффекту от девальвации рубля. "Газпром" - рынок газа стабилизируется быстрее, чем нефтяной. Кроме того, привлекательная оценка и дивдоходность 9% за 2019 год и 6-7% за 2020 год должны дополнительно поддержать котировки", - пишут аналитики.

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.