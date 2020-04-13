При сохранении цены нефти на уровне $20-30 до конца года объем выпадающих доходов составит 2-3 трлн руб. - Райффайзенбанк

Райффайзенбанк считает, что при сохранении цен на нефть Brent на уровне 20-30 долл./барр. до конца года объем выпадающих доходов составит 2-3 трлн руб., что при отсутствии планов сокращать расходы будет выражаться в углублении дефицита бюджета, говорится в обзоре банка.

Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, отмечает, что, по предварительным данным Минфина, бюджет по итогам 1 кв. 2020 г. неожиданно оказался в профиците, хоть и символическом (несмотря на дефицит в январе-феврале). "Март оказался крайне сильным по объему полученных ненефтегазовых доходов (они "выстрелили" сразу на 13% м./м., тогда как за весь 2019 г. росли лишь на 2% в среднем в месяц). Детальная разбивка пока не дается, но мы полагаем, что помогли именно квартальные налоги (например, авансовый платеж по налогу на прибыль). Нефтегазовые доходы хотя и снизились, но пока незначительно. В целом стоит отметить, что доходы бюджета во многом рассчитываются ретроспективно (например, нефтегазовые доходы ориентируются на цену нефти и курс рубля прошлого месяца), а потому существенное ухудшение экономической активности и падение цен на нефть не отразилось на доходах бюджета, - пишет специалист. -

Однако уже в апреле показатели госфинансов ощутят проблемы. По нашим оценкам, при сохранении цен на нефть Brent на уровне 20-30 долл./барр. до конца года объем выпадающих доходов составит 2-3 трлн руб., что при отсутствии планов сокращать расходы будет выражаться в углублении дефицита бюджета. По нашим расчетам, в этом году (в зависимости от цены на нефть) он составит от 1,5 до 2,5 трлн руб."

Некоторую поддержку, по мнению С. Мурашова, может оказать поступление средств от сделки по покупке правительством доли в Сбербанке (это не учтено в действующем "Законе о бюджете"). Напомним, что, хотя покупка ( в сумме 2,14 трлн руб.) была осуществлена за счет средств ФНБ (не является частью Федерального бюджета), ЦБ перечислит значительную часть полученных по сделке средств в бюджет (из-за того, что в результате продажи у регулятора появляется прибыль). Эти средства будут перечисляться в бюджет в течение нескольких лет, и в этом году, судя по комментариям Минфина, бюджет получит лишь 350 млрд руб. денежными средствами и 150 млрд руб. активами. На эти средства в 2020 г. предполагалось профинансировать социальные инициативы В. Путина, данные им в январском послании.

Детали стратегии расходования бюджетных средств в этом году все еще остаются неясными. Однако, судя по имеющейся информации, государство все же продолжит исполнение нацпроектов, лишь сместив акценты (сконцентрировавшись в первую очередь на более краткосрочных, например, на ремонте уже существующих дорог или инициативах нацпроектов "Цифровая экономика", "Здравоохранение") и немного сократив расходы (в пользу мер по борьбе с коронавирусом за счет масштабных и долгосрочных инициатив, например, ВСМ "Москва-Казань", актуальность которых в текущих условиях снизилась), отмечает аналитик банка.

С другой стороны, обращает внимание С. Мурашов, меры, направленные на борьбу с эпидемией, пока (даже с учетом плана увеличить финансирование) остаются относительно небольшими (чуть более 1 трлн руб.), что не потребует кратного сокращения финансирования нацпроектов (на них было предусмотрено более 4 трлн руб. в этом году).