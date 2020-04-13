Объемов сокращения добычи ОПЕК++ может не хватить для возврата цен к росту - ИК "Атон"

Объемов сокращения добычи нефти по новому соглашению нефтепроизводителей в рамках ОПЕК+ и G20 может не хватить для возврата рыночных цен на сырье к росту. Эти опасения оказывают давление на российский нефтегазовый сектор в начале недели, считает трейдер ИК "Атон" Элбек Далимов.

По его словам, на прошлой неделе наблюдалось достаточно сильное движение вверх нефти и акций на ожиданиях, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 позади, и возможно, такие страны, как Италия и Испания, начнут постепенно ослаблять условия карантина. Однако за выходные стало понятно, что о постепенном открытии экономик говорить пока преждевременно. Поэтому в понедельник на рынке акций и в нефти наблюдается коррекция.

Что касается отдельных бумаг, то основной удар пришелся на нефтегазовый сектор: акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Татнефти" (MOEX: TATN) в среднем теряют от 1,5% до 2%, основные фондовые индексы просели на 1-1,5%, отметил собеседник "Интерфакса".

В целом, после решения ОПЕК+ и ряда других стран сократить добычу нефти суммарно на 15 млн б/с, цены на нефть начали постепенно сползать вниз. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, сработало рыночное правило: "покупай на ожиданиях - продавай на фактах". Львиная доля роста цен на нефть за последние две недели объясняется именно ожиданиями сокращения добычи странами-экспортерами нефти, считает трейдер.

Во-вторых, несмотря на сокращение добычи на 15 млн б/с, мировой спрос сократился, по разным оценкам, на 25-30 млн б/с. Так что рынок в какой-то момент может посчитать, что текущего соглашения о сокращении добычи может не хватить, и как следствие, цены могут опять пойти вниз. Этим и объясняется слабость российских нефтегазовых компаний, полагает Далимов.