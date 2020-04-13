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13 апреля 2020 года 15:34
Нефть может подешеветь до $29,8 на фоне разочарования новыми договоренностями ОПЕК+ - Sberbank CIB
Sberbank CIB ожидает снижения цены нефти марки Brent до технического уровня поддержки $29,8 за баррель, поскольку инвесторов разочаровали новые договоренности ОПЕК+, говорится в обзоре инвестбанка. Более того, по мнению аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе, в дальнейшем баррель нефти марки Brent может подешеветь до $27,1 под влиянием информации о товарных запасах нефти в США, а также ежемесячных обзоров ОПЕК и МЭА (которые, вероятно, будут негативными). В настоящее время фьючерсы на нефть Brent колеблются около $31,5 за баррель. "Инвесторы анализируют результаты переговоров ОПЕК+ и G20, которые проходили очень непросто. Одной из главных новостей стало сообщение о том, что Мексика отказалась сократить добычу на 23% по сравнению с базовым уровнем октября 2018 года, который был согласован на заседании ОПЕК+ в четверг. После нескольких дней сложных переговоров Мексика согласилась уменьшить добычу лишь на 0,1 млн баррелей в сутки, а не на 0,4 млн баррелей в сутки, как предлагалось первоначально. В результате официальное сокращение добычи ОПЕК+ в мае-июне составит 9,7 млн баррелей в сутки, а не 10 млн баррелей в сутки. Еще одной проблемой стало то, что на встрече "большой двадцатки", где, как предполагалось, стороны договорятся о снижении добычи еще на 5 млн баррелей в сутки, США, Канада, Бразилия и Норвегия не взяли на себя никаких твердых обязательств", - говорится в обзоре. При этом аналитик Sberbank CIB отмечает, что итоговое сокращение добычи не компенсирует падение спроса на нефть, связанное с эпидемией коронавируса, которое в апреле и, возможно, даже в мае (если не будет отменен глобальный карантин) должно, по оценкам, составить 20-30 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это значит, что, несмотря на новые договоренности ОПЕК+, запасы углеводородов в хранилищах продолжат расти пугающими темпами, пока будет действовать карантин. Высока вероятность того, что глобальные запасы достигнут пика к середине мая, то есть именно тогда, когда ОПЕК+ начнет снижать добычу. Фактически добыча ОПЕК+ в мае и июне сократится примерно на 7 млн баррелей в сутки по сравнению с первым кварталом 2020 года (когда действовало предыдущее соглашение ОПЕК+), а не на 9,7 млн баррелей в сутки относительно базового уровня октября 2018 года", - пишет он. Эксперт подчеркивает, что согласованные объемы сокращения суточной добычи очень далеки от показателя 20 млн баррелей в сутки, который просочился в прессу в четверг утром и помог котировкам нефти марки Brent вернуться к отметке $36 за баррель. "При этом несколько участников ОПЕК+ и производителей нефти из "большой двадцатки" по-прежнему пытаются представить ситуацию так, будто сокращение суточной добычи составит 20 млн баррелей. Эксперты Energy Aspects полагают, что получить такой показатель было бы невозможно без двойного учета, "творческого переосмысления" данных и подмены понятий. Что касается российских нефтяников, то, по нашему мнению, они могут продолжить добывать более 9 млн баррелей в сутки и при этом утверждать, что не превышают целевого уровня 8,5 млн баррелей в сутки. Дело в том, что в России ежедневно добывается по 0,7-0,8 млн баррелей газового конденсата, а базовый для страны показатель (11 млн баррелей в сутки) учитывает как нефть, так и конденсат", - говорится в обзоре. После анализа продолжавшихся три дня дополнительных консультаций ОПЕК+ и "большой двадцатки" аналитик пришел к выводу, что с учетом наблюдаемого роста запасов углеводородов такая сделка не обеспечит роста цен на нефть ни в апреле, ни в мае. "Однако эти договоренности могут в среднесрочной перспективе оказать котировкам нефти марки Brent поддержку на уровне около $20 за баррель. Более долгосрочные перспективы неожиданно оказались более обнадеживающими, поскольку восстановление сотрудничества в рамках ОПЕК+ означает, что когда начнется восстановление спроса, выравнивание рыночного баланса можно будет ускорить за счет ограничения предложения. В понедельник инвесторы ждут данных Управления энергетической информации США (EIA) по производительности бурения и, в частности, майского прогноза добычи на месторождениях трудноизвлекаемой нефти (с учетом падения цен на углеводородное сырье с начала года)", - пишет Шейбе в заключение обзора.
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