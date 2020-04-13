Золото в ближайшие дни может выйти в диапазон $1700-1800 за унцию - БКС

Золото уже в ближайшие дни может выйти в новый диапазон $1700-1800 за унцию, считают аналитики БКС.

Этому способствует сильный спрос на металл со стороны инвесторов: по данным World Gold Council, в марте ETF закупили 151 тонну золота, причем более половины спроса пришлось на Европу. Кроме того, продолжение накачки ликвидностью мировой финансовой системы будет подталкивать цены на золото вверх и в ближайшие недели, добавляет БКС.

На прошлой неделе спот-цена на золото несколько раз превышала уровень $1700 за унцию, но закрепиться на нем не смогла. На момент закрытия рынка в четверг золото в Лондоне стоило $1688 против $1621 неделей ранее.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что, согласно техническому анализу, котировки золота с более высокой вероятностью могут снизиться до уровня поддержки $1657, поскольку они не смогли пробить уровень сопротивления $1702 за унцию (месяц назад на этой отметке располагалось прочное сопротивление). В то же время прорыв выше $1702 за унцию может привести к росту котировок до $1740, считают в Sberbank CIB.

В понедельник в связи со Светлым понедельником закрыты многие рынки, в том числе лондонский.