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13 апреля 2020 года 14:54
Нефть и рынок акций проседают по факту сделки ОПЕК++, риски остаются из-за COVID-19 - "БКС Брокер"
Нефть и рынок акций РФ начали неделю с нисходящей коррекции по факту ожидаемого события - заключения широкой сделки ОПЕК++ по сокращению добычи, в ожидании которой цены выросли на минувшей неделе. Однако расширяющаяся пандемия COVID-19 сохраняет риски дальнейших распродаж, поскольку ожидается дальнейшее падение спроса на сырье и фондовые активы, полагают эксперты компании "БКС Брокер". Учитывая участие в сделке по сокращению добычи стран ОПЕК+ (9,7 млн б/с), G20 (3,2 млн б/с), остальных стран (3,7 млн б/с) и стран Персидского залива (2 млн б/с), итоговое сокращение может составить почти 19 млн б/с. Действия лидеров России, США и Саудовской Аравии направлены на предотвращение коллапса на рынке нефти, а не являются попыткой зарегламентировать уровни добычи и диктовать цену. Участникам рынка была продемонстрирована готовность идти на всесторонний компромисс для стабилизации ситуации на рынке нефти, считает начальник отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Валерий Кушанин. Уровни сокращения были задокументированы только по итогам совещания ОПЕК+, а все остальные договоренности были совершены на словах, поэтому остается надеяться, что они не будут нарушены. Сокращение ОПЕК+ рассчитано на 2 года, то есть в мае-июне сокращение составит 9,7 млн б/с, с июля по декабрь - 7,7 млн б/с и в 2021 году - 5,7 млн б/с. Однако основным риском для рынка нефти остается развитие ситуации с пандемией COVID-19, из-за которой резко сокращается спрос на нефтяном рынке. Продление карантина в ряде стран приведет к росту запасов и еще сильнее снизит спрос на нефть, что, возможно, приведет к пересмотру достигнутых договоренностей, полагает Кушанин. По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова, фондовый рынок имеет обыкновение расти на ожиданиях и снижаться по факту реализации прогнозов. Такую динамику можно наблюдать в российских акциях в понедельник после успешного заключения сделки ОПЕК+. Параметры сделки были заранее озвучены, и позитивных сюрпризов не появилось. Мировые нефтепроизводители официально договорились убрать с рынка около 9,7 млн б/с в мае-июне, а неофициально - почти в два раза больше. Однако эксперт отмечает, что аналитики крупнейших инвестбанков выражают сомнение в добросовестном исполнении таких существенных обязательств, а также отмечают возможную недостаточность принимаемых мер, чтобы полностью скомпенсировать падение спроса во втором квартале 2020 года. На краткосрочном горизонте вероятно сохранение давления на нефтяные котировки, что в худшем сценарии может даже привести к повторному спуску Brent ниже $30 за баррель. В то же время контракты с поставкой через полгода торгуются сейчас ближе к $40 за баррель, что указывает на благоприятные прогнозы на будущие периоды. В понедельник утром нефть Brent поднималась более чем на 4%, но в дальнейшем растеряла весь прирост, что оказало давление на весь российский нефтегазовый сектор. Вслед за ним наблюдается фиксация длинных позиций широким фронтом по большинству акций российского рынка, который с мартовского минимума прибавил более 25%, а теперь демонстрирует все признаки зарождающейся коррекции, считает Галактионов. В целом, по оценкам экспертов "БКС Брокер", на горизонте ближайшей недели на рынках могут преобладать коррекционные настроения. Основные позитивные драйверы, среди которых меры поддержки для экономики от ФРС и новая сделка по сокращению добычи ОПЕК+, уже заложены в цену. Кроме того, риски затяжного мирового карантина из-за эпидемии коронавируса продолжают нависать над рынками. В выходные наблюдалось незначительное замедление темпов распространения вируса, но при закреплении такой тенденции мировые рынки могут получить поддержку за счет увеличивающейся уверенности инвесторов в постепенном снятии карантина начиная с третьего квартала, полагают в "БКС Брокер".
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