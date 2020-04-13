Российский рынок акций остается привлекательным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Российский рынок акций остается привлекательным, основные компании переживут кризис с минимальными потерями за счет оптимальной долговой нагрузки, говорится в комментарии аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова. "К концу года российский рынок смотрит вверх. В ближайшее время можно присмотреться к голубым фишкам, таким как: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк, МТС, Северсталь", - указывает эксперт.

По мнению В. Маркова, российский рынок, скорее всего, уже заложил будущие потери от кризиса - эпидемия, нефть, изоляция, в связи с чем ожидать дальнейшего обвала российского рынка не приходится. "В ближайшую неделю можно ожидать консолидацию российского рынка на текущих уровнях или коррекцию вниз, - полагает эксперт ИК. - Существенное ухудшение ситуации может произойти в том случае, если российские компании начнут экономить на дивидендах. Однако сейчас опасений по этому поводу пока нет. Российские компании в основном платят хорошие дивиденды, и это является существенной поддержкой отечественного рынка".