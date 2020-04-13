Потенциал укрепления рубля в долгосрочной перспективе сильно ограничен - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал укрепления рубля в долгосрочной перспективе сильно ограничен, курс вряд ли опустится ниже 72 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

" Рубль укрепляется, а нефть Brent остается около $30/барр. в понедельник, - отмечают эксперты банка. - Позитив в рубле связан в первую очередь со сделкой ОПЕК++, эффект от которой будет сохраняться в ближайшее время. Но, на наш взгляд, существенное сокращение добычи Россией при росте цен на нефть ощутимо поддержит бюджет, но для платежного баланса и, соответственно, курса рубля позитив будет ограничен. Поэтому в долгосрочной перспективе потенциал укрепления рубля сильно ограничен, курс вряд ли опустится ниже 72 руб./$".