Урон для рынков купируется продолжением суперактивности ФРС - БКС

Западные рынки закрыты из-за празднования католической пасхи, а российские индексы умеренно снижаются в пятницу, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Долгожданная сделка ОПЕК+ не принесла особого облегчения, снижение мировой добычи на 10 млн баррелей в сутки уже "зашито" в цены углеводородов и вряд ли приведёт к их дальнейшему росту, так как избыток нефти сохраняется и это может давить на котировки. Кроме того, Россия взяла на себя основное бремя снижения добычи нефти, которое сократится более чем на 20 процентов, хотя бы и на относительно короткий срок. Так что трудно сказать, выиграет ли российский бюджет, и если да, то на сколько. США формально не участвовали в сделке ОПЕК+, но там добыча сократится естественным образом из-за низких цен", - пишет он.

"Пандемия коронавируса в западных странах, да и в России, продолжает свирепствовать, число заражённых и летальных исходов растёт, поэтому карантинные мероприятия, скорее всего, будут продлеваться с соответствующим ущербом для экономики. При этом урон для рынков купируется продолжением суперактивности ФРС, которая начинает выкупать с рынка даже "мусорные" облигации. Следующий логичный шаг - непосредственная покупка акций", - отмечает С. Суверов.