Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2580-2780 пунктов - БКС

Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2580-2780 пунктов, а статданные будущей недели станут маркерами глубины экономического спада в мире, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций в пятницу умеренно снижается после шести сессий беспрерывного роста. Он торгуется без внешних ориентиров - биржи Европы и США закрыты по случаю Страстной пятницы, не проводятся и торги товарными фьючерсами. Котировки Brent замерли у отметки 31,82$.

"По нашему мнению, на следующей неделе в рыночной динамике может преобладать "боковой" формат. Общерыночная неуверенность может наблюдаться как на фоне коллизий нефтяной дипломатии, так и на фоне стартующего на будущей неделе в США сезона корпоративных отчетностей. Финансовые результаты компаний за первый квартал, вероятно, окажутся слабыми. В то же время от пессимизма рынки могут отвлечь новые анонсированные масштабные стимулы от ФРС, - пишет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - При этом, на наш взгляд, для всей группы рисковых активов включая рублевые, одной из основных на предстоящей неделе останется тема распространения пандемии коронавируса и оценок потенциального ущерба от сложившейся ситуации для мировой экономики. Следующая неделя будет ознаменована очередной порцией макроэкономической статистики, способной повлиять на рыночные настроения. Основная ее часть - это данные за февраль-март, они, по нашему мнению, станут для рынков маркерами глубины экономического спада в ключевых макрорегионах, на фоне чего могут наблюдаться дискретные волны продаж".

По оценкам специалиста компании, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2580-2780 пунктов.