Альфа-банк снизил оценку ADR МТС на 27% и сохранил рейтинг "на уровне рынка", считает бумагу лучшей защитной инвестицией в секторе

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) на 27% - до $8,7 за штуку и акций оператора на 13% - до 330 рублей за штуку, пересмотрев модель оценки компании с учетом ее финансовых результатов за четвертый квартал 2019 года и усиления рыночных рисков, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация (рейтинг) "на уровне рынка" для акций и ADR МТС была оставлена без изменения.

Аналитики по-прежнему считают МТС лучшей защитной инвестицией в телекоммуникационном секторе с привлекательной дивидендной доходностью (ожидают дивидендные выплаты по итогам 2020 года порядка 28,1 рубля на акцию при доходности на уровне 9,1% для акций и 9,3% для ADR) и рекомендуют инвесторам использовать потенциальное снижение котировок акций оператора для увеличения своих позиций в этой бумаге (привлекательный для покупки ценовой уровень в 285 рублей за акцию и ниже).

"Финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года вновь указывают на привлекательное положение МТС на российском телекоммуникационном рынке в сравнении с основными конкурентами, "Мегафоном" (MOEX: MFON) и Beeline. Долг МТС находится на приемлемом уровне, коэффициент "чистый долг/LTM OIBDA" равен 1,5x; всего 8% обязательств номинировано в долларах США. Валютный риск, главным образом, затрагивает капвложения, которые, тем не менее, должны остаться под контролем", - говорится в обзоре.

Как отмечают эксперты банка, рост спроса на телекоммуникационные услуги в связи с карантинными мерами "вселяет уверенность в отношении перспектив на 2020 год".

"Самые последние события в телекоммуникационном секторе свидетельствуют о снижении комиссии за международный роуминг и падении продаж телефонов в салонах розничных продаж - оба этих сегмента оказались самыми большими жертвами карантинных мер в секторе. Среди позитивных моментов - рост голосового трафика и рост спроса на более высокую скорость интернета на мобильных и стационарных устройствах, что поддерживает динамику ARPU (средняя выручка на одного абонента - прим. ИФ) в первом и втором кварталах. По нашей оценке, рост ARPU мобильного сегмента МТС составит 3% г/г по итогам 2020 года - это лишь на 1 процентный пункт ниже нашей предыдущей оценки", - пишут аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 8,70 (текущая цена - 8,11), рекомендация - на уровне рынка;

Прогнозная цена МТС (об.акции, цена в рублях) - 330,00 (текущая цена - 311,50), рекомендация - на уровне рынка.