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10 апреля 2020 года 12:48
Совокупная EBITDA нефтекомпаний РФ может просесть на 23% в 2020г из-за новой сделки ОПЕК+ - аналитики
Совокупная EBITDA российских нефтекомпании может снизиться на $7,5 млрд, или 23% в 2020 году из-за новой сделки ОПЕК+. "Мы полагаем, что столь масштабное сокращение добычи нефти (предполагаемое в рамках новой сделки ОПЕК+) будет весьма проблематичным для российской нефтедобычи, так как требует ограничения на большинстве нефтедобывающих активов, в том числе на новых месторождениях, которые приносят наибольшую прибыль", - говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". "По нашим оценкам, это может привести к тому, что 2020 год финансовый год нанесет удар по нефтекомпаниям в размере $7,5 млрд, или 23%, причем показатели "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), вероятно, пострадают больше всего (по сравнению с нашим базовым прогнозом), а "Роснефть" (MOEX: ROSN) будет более устойчивой", - пишут аналитики. Эксперты отмечают, что такое сокращение добычи нефти будет сопровождаться снижением производительности переработки. "Несмотря на то, что на данный момент довольно сложно количественно оценить влияние на российскую нефтепереработку, мы видим здесь больше рисков для снижения", - считают они. Страны ОПЕК+ по итогам переговоров 9 апреля подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн б/с. Далее до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая не согласилась с такими сокращениями. В случае реализации соглашения Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с. С июля по декабрь Россия и Саудовская Аравия смогут добывать 8,99 млн б/с, далее - по 9,495 млн б/с. Базовым показателем для расчета корректировок является добыча нефти за октябрь 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России, база отсчета для которых станет 11 млн б/с.
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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, Сургутнефтегаз
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