.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сохраняются ориентиры по курсу рубля вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 с евро к середине текущего года - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 апреля 2020 года 12:28
Сохраняются ориентиры по курсу рубля вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 с евро к середине текущего года - "Нордеа банк"
Сохраняют свою актуальность ориентиры по курсу рубля вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро к середине текущего года, говорится в обзоре "Нордеа банка". Текущие параметры сделки стран-производителей нефти не формируют предпосылок для существенного роста цен на нефть, но возвращают рынок в более стабильное состояние, создавая для цен устойчивый уровень поддержки снизу. Это, безусловно, значительный стабилизирующий фактор для курса рубля, отмечают аналитики "Нордеа банка". Прекращение ценовых войн и сокращение рисков со стороны рынка нефти означает, что рубль вновь будет преимущественно следовать динамике прочих рисковых активов, которые, вероятно, продолжат постепенно восстанавливаться по мере дальнейшего замедления темпов распространения эпидемии. "В этой связи сохраняют свою актуальность ориентиры по курсу вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро к середине текущего года, которые мы указывали в нашем мартовском прогнозе. Важным фактором риска на горизонте текущего года для рубля остается возможная новая волна эпидемии с повторным введением карантина. В фокусе внимания в пятницу будет очередная еженедельная пресс-конференция председателя Банка России", - пишут специалисты "Нордеа банка".
.
10 апреля 2020 года 17:43
Котировки золота явно стремятся на уровни близкие к $1800, но инвесторам стоит быть очень внимательными - ИК "ФИНАМ"
Несомненным бенефициаром всех событий четверга являются котировки золота, которые в пятницу торгуются на уровне 1740 долларов за унцию, констатируют в ИК "ФИНАМ". Сразу же после публикации отчета по заявкам на пособие по безработице, из которого следовало, что 6,6 млн американцев впервые... читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:28
Даже 40 долларов за баррель по Brent в сложившейся обстановке - дорого, говорится в комментарии "Иволга Капитал". Итогового соглашения о сокращении добычи нефти расширенный альянс вчера не принял, но приблизился к нему. Предварительно, отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин,... читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:00
ИК "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что, с технической точки зрения, краткосрочная картина по фьючерсам на нефть WTI выглядит несколько тревожной. Котировки пока не могут достичь психологически важной отметки в $30 и возвращаются в район средней полосы Боллинджера дневного графика... читать дальше
.10 апреля 2020 года 12:05
Доллар находится под давлением после новостей от ФРС США, пара EUR/USD, вероятно, может продолжить рост в ближайшее время, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы укреплялась к отметке 1,094 после динамичного роста в... читать дальше
.10 апреля 2020 года 11:22
ФРС не смогла перевесить ОПЕК+ и 6,6 млн новых безработных, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Если бы не разочарование по поводу сделки ОПЕК и не очередной антирекорд по числу новых обращений за пособием по безработице в США, решения ФРС и Конгресса однозначно бы вызвали мощную волну... читать дальше
.10 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Нефть подешевела по итогам четверга. читать дальше
.10 апреля 2020 года 09:13
S&P 500 смог завершить торги четверга на территории "бычьего рынка", что служит хорошим сигналом для продолжения роста, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Американские биржевые площадки в четверг закрылись на "мажорной" ноте, показав самый большой недельный прирост с 1974 года, констатирует... читать дальше
.09 апреля 2020 года 17:49
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице - ИК "Фридом Финанс"
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 6,6 млн, что оказалось близко к историческому рекорду... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:40
Инвестиционный интерес к золоту сохраняется, его котировки могут нацелиться на 1800 долларов за унцию, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. С фундаментальной точки... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:16
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе, говорится в комментарии Julius Baer. После 16-часовой телеконференции министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться по условиям пакета мер антикризисного финансирования в размере... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.