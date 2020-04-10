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10 апреля 2020 года 12:05
EUR/USD, вероятно, может продолжить рост в ближайшее время - ГК "ФИНАМ"
Доллар находится под давлением после новостей от ФРС США, пара EUR/USD, вероятно, может продолжить рост в ближайшее время, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы укреплялась к отметке 1,094 после динамичного роста в четверг, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. 9 апреля, в четверг, американская валюта существенно отступила по отношению к спектру валют на фоне неблагоприятной макроэкономической статистки и новостей о новых мерах по поддержке экономики со стороны Федерального резерва. ФРС объявила о запуске программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и региональных властей объемом в $2,3 трлн в целях преодоления негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении отметил, что регулятор намерен и дальше задействовать весь свой инструментарий до тех пор, пока американская экономика не начнет в полной мере восстанавливаться после эпидемии. Вышедшая макростатистика добавила инвестиционному сообществу поводов для беспокойства, отмечает З. Саидова. Недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице на этот раз достигло $6,606 млн при усредненных прогнозах на уровне $4,606 млн, тогда как предыдущее значение было пересмотрено с повышением до $6,867 млн. Долларовый индекс на таких известиях в ходе торгов четверга проседал до минимумов с 1 апреля, побывав на отметке 99,32. Тем временем, правительства стран Евросоюза пытались оказать давление на Нидерланды, чтобы те "сменили гнев на милость" и дали возможность запустить меры экономической поддержки наиболее пострадавших от коронавируса государств. Италия при этом предостерегала об угрозе для самого существования ЕС. Наконец, после долгого обсуждения посредством видеоконференции министры финансов ЕС пришли к компромиссу и заключили сделку о мерах поддержки объемом в 500 млрд евро. "В пятницу в связи с праздником Страстной пятницы закрыты биржи в США и странах Европы, в силу чего объемы торгов на валютном рынке ожидаются пониженные, и колебания валют могут носить немотивированный характер. С технической точки зрения, на часовом графике EUR/USD появился "флаг", сигнализирующий о вероятности продолжения роста курса в ближайшие часы", - указывает специалист ГК "ФИНАМ".
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