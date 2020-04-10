Любые признаки стабилизации ситуации дают рублю шансы закрепить позиции ниже 75 за доллар - Росбанк

Любые признаки стабилизации ситуации дают рублю шансы закрепить позиции ниже отметки 75 против доллара, говорится в комментарии Росбанка.

"Опыт сессии четверга показал, насколько быстро рубль способен возвращать крепкие позиции, подтверждая нашу гипотезу о фундаментальной недооцененности рубля на уровнях USD/RUB 75+. На горизонте апреля-мая остается много рисковых факторов: выполнение сделки ОПЕК+ (даже при условии достижения соглашения); сроки снятия карантинных ограничений по миру и в России. Волатильность в широком диапазоне неизбежна. Тем не менее, любые признаки стабилизации ситуации, пусть даже и при ценах на нефть в диапазоне Brent $30-35/барр., дают рублю шансы закрепить позиции ниже отметки 75 против доллара", - указывают аналитики Росбанка.