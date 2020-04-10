Участие иностранных инвесторов в аукционах ОФЗ, скорее всего, было небольшим - "ВТБ Капитал"

Участие иностранных инвесторов в аукционах ОФЗ, скорее всего, было небольшим, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

На открытии торгов четверга доходности ОФЗ снизились на 2–5 бп вслед за укреплением рубля и ростом цен на нефть. К концу сессии кривая сместилась вниз еще на пару базисных пунктов. В среднем по итогам дня доходности по всей длине кривой снизились на 3–7 бп. Среди выпусков с фиксированным купоном лучший результат показали ОФЗ26222 (YTM 6,4%) и ОФЗ-26226 (YTM 6,56%), снизившиеся в доходности на 8 бп.

Что касается других сегментов, то реальная доходность инфляционных линкеров ОФЗ-52002 (YTM 2,93%) и ОФЗ-52001 (YTM 3%) снизилась на 3–5 бп, а флоутер нового формата ОФЗ-24020 укрепился в цене на 0,2 пп., констатируют аналитики.

Оборот торгов в секции ОФЗ на Мосбирже увеличился до 40 млрд руб. (1,1x среднедневного показателя за последний месяц) против всего 9 млрд руб. в среду. Самый высокий объем сделок (10 млрд руб.) был зарегистрирован в ОФЗ-ПД 26209.

Локальные рынки долга других развивающихся стран в четверг демонстрировали положительную динамику. По итогам торгов 10-летние облигации Венгрии, Мексики, ЮАР и Индонезии снизились в доходности на 9– 13 бп, а доходность бразильского 10-летнего "бенчмарка" опустилась на 4 бп.

"По оценкам Национального расчетного депозитария, в среду позиции нерезидентов на рынке ОФЗ третий день подряд оставались почти без изменений. Участие иностранных инвесторов в аукционах, скорее всего, было небольшим, судя по тому, что доля нерезидентов в ОФЗ-25084 (YTM 6,33%) и линкере ОФЗ-52002 (YTM 2,93%) не изменилась по сравнению с предыдущим днем", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".