Потенциал дальнейшего снижения доходности российских евробондов выглядит ограниченным - Промсвязьбанк

Потенциал дальнейшего снижения доходности российских евробондов выглядит ограниченным, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Котировки российских евробондов в четверг выросли. Доходность Russia`29 снизилась на 7 б.п. - до 2,96% годовых. Оптимизм инвесторов, помимо соглашения ОПЕК+, был поддержан новостями о новых монетарных стимулах ФРС стоимостью 2,3 трлн долл. (включая покупку корпоративных и муниципальных облигаций), отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Текущий уровень доходности российских евробондов самый низкий среди сопоставимых ЕМ. Доходность Russia`29 (Ваа3/ВВВ-/ВВВ) вернулась к уровням начала года. В то время как 10-летние евробонды Мексики (А3/ВВВ+/ВВВ) торгуются с доходностью 3,96%, что на 68 б.п. выше начала года, Индонезии (Ваа2/ВВВ/ВВВ) - 3,59% (+ 69 б.п.), Колумбии (Ваа2/ВВВ-/ВВВ) - 5,06% (+104 б.п.).

"С учетом котировок "бенчмарков" потенциал дальнейшего снижения доходности российских евробондов выглядит ограниченным", - считает Д. Монастыршин.