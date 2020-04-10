Активность инвесторов на рынках EM осталась невысокой, РФ не смогла остаться в стороне - "БКС Глобал Маркетс"

(уточнен 2-й абзац, добавлен текст после него)

Активность инвесторов на EM (развивающиеся рынки) в период со 2 по 8 апреля 2020 года осталась невысокой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

При этом, несмотря на то, что активы РФ выглядели относительно хорошо, они не смогли остаться в стороне от общего тренда. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $60 млн против притока $40 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Инвесторы выводят деньги с рынков EM: за отчетную неделю из фондов акций GEM (глобальные фонды, ориентирующиеся на развивающиеся рынки) забрали $1,2 млрд. Россия чувствует себя лучше: страновые фонды привлекли еще $45 млн, фонды ETF и под активным управлением показали небольшие притоки. Потоки в целом по стране оказались, по сути, нулевыми. На данном этапе инвесторы не готовы занимать твердую позицию в отношении направления рынка. Однако возобновление оттоков из EM в целом может говорить о том, что некоторые инвесторы посчитали недавний отскок достаточным, чтобы снова начать сокращать позиции в этом классе активов. Мы ожидаем, что на рынке сохранится повышенная волатильность, по мере того, как власти по всему миру предоставляют новые меры поддержки в условиях быстрого ухудшения состояния мировой экономики - в краткосрочной перспективе мы считаем наиболее оправданным на рынке нейтральный подход", - пишет Смольянинов.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю со 2 по 8 апреля составил порядка $10 млн (вторая неделя притока) против притока $40 млн неделей ранее. При этом в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $45 млн (третья неделя притока), на предыдущей неделе приток равнялся $70 млн.

"Мы также отмечаем оттоки из фондов облигаций GEM, которые составили $1,4 млрд. Таким образом, оттоки продолжаются 5 недель из последних 6, однако за прошедшую неделю они составили всего 10% от рекордных оттоков середины марта - с точки зрения ликвидности ситуация нормализовалась. Как и инвесторы, вкладывающие деньги в акции EM, держатели бондов сигнализируют, что ценовые уровни после отскока рынка пока недостаточно привлекательны для возобновления покупок", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $70 млн (пятая неделя оттоков из шести) против притока на уровне $5 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток $6 млн (первый приток за последние 4 недели) по сравнению нулевым чистым оттоком/приток капитала неделю назад.