По-прежнему не видно перспектив серьезного усиления рубля - "Алор Брокер"

Рубль в паре с долларом смог в четверг сильно укрепиться и закрыться на отметке 74,2. Но при этом аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, по-прежнему не видит перспектив серьезного усиления рубля. Решение ОПЕК можно назвать негативным для России, на которую приходится четверть объема снижения.

"Учитывая высокий спрэд между российской Urals и эталонной Brent, достигающей сейчас порядка 30%, и отсутствие краткосрочных перспектив роста цен на нефть, в апреле приток нефтегазовой валюты на внутренний рынок сильно снизится, что будет оказывать давление на рубль. Поэтому в паре доллар-рубль более безопасной выглядит торговля от "лонга", - пишет специалист компании в своем комментарии.