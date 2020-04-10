Начало торгов акциями в пятницу может оказаться за продавцами - "Открытие Брокер"

Активность на рынках в пятницу будет низкой, так как в Европе и Северной Америке настала Страстная пятница. Соответственно, отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российскому рынку акций придётся в одиночестве реагировать на итоги совещания OPEC+ и G20 по нефти. Вероятность провала переговоров остаётся высокой, поэтому начало пятницы может оказаться за продавцами, тем более что рынок акций оказался заметно перегретым, указывает он