Торги по индексу Мосбиржи в пятницу начнутся с понижения в пределах 1,5-2,3% - ИК "Алго Капитал"

Пятничные торги индекса Мосбиржи начнутся с понижения в пределах 1,5-2,3%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1,5-2,3%, в районе 2640-2660 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. После открытия с достаточно сильным спадом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать пятничная изоляция локального рынка акций от влияния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

По мнению В. Манжоса, во второй половине дня на ход российских торгов может повлиять дальнейшее обсуждение возможности международного сокращения объемов добычи нефти в формате G20. Как обычно, в условиях "тонкого рынка" возможны заметные движения в отдельных бумагах.