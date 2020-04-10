Промсвязьбанк ждет в пятницу утром консолидации пары доллар/рубль в районе 74

Утром пятницы перед открытием торгов на российском рынке для рубля складывается нейтральный внешний фон в виде консолидации в валютах развивающихся стран, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Отсутствие торгов на большинстве европейских рынков и в США приведет к низкой активности игроков в ходе сессии. При этом в начале торгов возможны попытки укрепления национальной валюты на ожидании заключения соглашения в рамках ОПЕК+.

"Сейчас все ожидают согласия Мексики на предложенный объем сокращения в рамках сделки - в пятницу состоится саммит G20, где данный вопрос будет затрагиваться. В сложившихся обстоятельствах ожидаем в начале дня консолидации пары доллар/рубль в районе 74 рублей. При этом в ходе сессии американская валюта закрепится под нижней границей диапазона 75-80 рублей, пробитой днем ранее", - пишет в своем комментарии Б. Зварич.