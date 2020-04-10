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10 апреля 2020 года 09:28
Промсвязьбанк ждет в пятницу утром консолидации пары доллар/рубль в районе 74
Утром пятницы перед открытием торгов на российском рынке для рубля складывается нейтральный внешний фон в виде консолидации в валютах развивающихся стран, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Отсутствие торгов на большинстве европейских рынков и в США приведет к низкой активности игроков в ходе сессии. При этом в начале торгов возможны попытки укрепления национальной валюты на ожидании заключения соглашения в рамках ОПЕК+. "Сейчас все ожидают согласия Мексики на предложенный объем сокращения в рамках сделки - в пятницу состоится саммит G20, где данный вопрос будет затрагиваться. В сложившихся обстоятельствах ожидаем в начале дня консолидации пары доллар/рубль в районе 74 рублей. При этом в ходе сессии американская валюта закрепится под нижней границей диапазона 75-80 рублей, пробитой днем ранее", - пишет в своем комментарии Б. Зварич.
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10 апреля 2020 года 09:13
S&P 500 смог завершить торги четверга на территории "бычьего рынка", что служит хорошим сигналом для продолжения роста, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Американские биржевые площадки в четверг закрылись на "мажорной" ноте, показав самый большой недельный прирост с 1974 года, констатирует... читать дальше
.09 апреля 2020 года 17:49
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице - ИК "Фридом Финанс"
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 6,6 млн, что оказалось близко к историческому рекорду... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:40
Инвестиционный интерес к золоту сохраняется, его котировки могут нацелиться на 1800 долларов за унцию, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. С фундаментальной точки... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:16
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе, говорится в комментарии Julius Baer. После 16-часовой телеконференции министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться по условиям пакета мер антикризисного финансирования в размере... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:20
Сокращение добычи нефти крупнейшими производителями на 10-15 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках нового соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным для окончательной стабилизации рынка, поскольку пик мировой пандемии COVID-19 еще не пройден и спрос на сырье продолжит сокращаться, считает... читать дальше
.09 апреля 2020 года 14:57
Цены на нефть могут получить поддержку и нацелиться на $37, если встреча ОПЕК+ завершится успешно - Sberbank SIB
Если сегодняшняя встреча ОПЕК+ завершится успешно, фьючерсы Brent могут получить поддержку и нацелиться на $37/барр., если перед этим будет пробито техническое сопротивление на уровне $34,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank... читать дальше
.09 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4%. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг. читать дальше
.09 апреля 2020 года 09:11
Фьючерсы на Brent остаются в диапазоне $32-34 за баррель. В зависимости от итогов телеконференции ОПЕК+ котировки могут как укрепиться, так и вернуться ниже $30 за баррель, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "Учитывая то, что США не примет участия в переговорах,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 18:20
Нефть во второй половине среды удерживает довольно узкий диапазон колебаний $31,7-32,9, чего не было на рынке уже более двух недель, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Была попытка преодолеть уровень $33 снизу вверх, но впоследствии баррель был отброшен обратно. Мы... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:48
Неуверенность в нефти передаётся российскому рынку акций, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Переговоры по сделке OPEC+ проходят почти без поступающей информации, но ясно то, что 100% гарантией является лишь участие США. Однако США пока не торопятся заявлять об... читать дальше
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