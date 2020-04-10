S&P 500 может продолжить рост - ГК "ФИНАМ"

S&P 500 смог завершить торги четверга на территории "бычьего рынка", что служит хорошим сигналом для продолжения роста, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Американские биржевые площадки в четверг закрылись на "мажорной" ноте, показав самый большой недельный прирост с 1974 года, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,45%, закрывшись на отметке 2789,82 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,22%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,77%.

Инвесторы проигнорировали разгромные данные по безработице после того, как ФРС США анонсировала новые программы объемом $2,3 трлн, призванные смягчить негативные последствия борьбы с COVID-19. Стимулирующий пакет предусматривает помощь малым и средним компаниям во всех штатах и по сути позволяет покупать, так называемые мусорные облигации.

"Действия регулятора помогли индексу S&P 500 завершить торги на территории "бычьего рынка", что служит хорошим сигналом для продолжения роста. Теперь от "медвежьих" атак игрокам на повышение нужно защищать зону 2650-2700 пунктов", - считает С. Дроздов.