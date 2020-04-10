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10 апреля 2020 года 09:01
Подешевевшие российские активы привлекают интерес инвесторов на фоне хороших перспектив роста - Ренессанс Капитал
Подешевевшие российские активы привлекают интерес инвесторов на фоне хороших перспектив роста, сообщила журналистам экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец в ходе онлайн брифинга. "Мы ожидаем, что активы РФ будут расти в цене", - подчеркнула она. По словам экономиста, Россия вошла в кризис в хорошей форме: низкий уровень долга не только государственного, но и корпоративного, невысокая инфляция, большие резервы. В связи с этим эксперт сохраняет позитивный взгляд на Россию и отмечает, что даже в рамках рецессионного сценария темпы снижения ВВП РФ, по ее оценкам, будут ниже, чем в среднем по миру. "Россия остается привлекательной для инвесторов. Конечно, как и ожидалось, отток нерезидентов с российского рынка был, что в любом случае нормально для эпизодов рыночной турбулентности. Но в этот раз мы не ожидаем такого существенного оттока внешних инвесторов, как в прошлые кризисы", - сказала Донец. По мнению экономиста, Россия по многим пунктам выглядит привлекательнее большинства аналогов и, скорее всего, сможет пойти текущий кризис без понижения суверенного рейтинга. "Были опасения, что российский фондовый рынок испытает значительный отток частных инвесторов. Индивидуальный инвестор - птица пугливая, и если ее один раз испугать потерями, то в следующий раз он захочет вкладываться в фондовый рынок через 20 лет. Но, опровергая наши опасения, в марте вышла очень хорошая статистика. "Московская биржа" сообщила, что за март со стороны частных инвесторов выросло и количество открываемых счетов, и количество приведенных на рынок денег. Это значит, что российские инвесторы, к счастью, уже накопили знания о рынке и готовы воспользоваться дешевизной российских активов для того, чтобы вложиться, подождать последующего роста. На мой взгляд, это очень хорошая и очень симптоматичная история", - отметила Донец. По ее мнению, возможно, момент для входа в активы РФ уже наступил.
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