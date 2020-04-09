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09 апреля 2020 года 18:12
Высока вероятность исключения "префов" Транснефти из индекса MSCI Russia в мае - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" считает вероятным исключение привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) из индекса MSCI Russia в ходе ближайшего пересмотра в мае, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. В то же время эксперты отмечают, что включения глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group в индекс MSCI Russia в мае в мае, скорее всего, не произойдет. "Мы считаем, что исходя из текущих ценовых уровней, по итогам майского пересмотра привилегированные акции "Транснефти" будут исключены из индекса MSCI Russia. С 17 по 30 апреля котировкам потребуется вырасти как минимум на 8% с текущего уровня, чтобы остаться в индексе, что, однако, вполне достижимо в текущих условиях повышенной волатильности. Мы не ожидаем включения TCS Group, исходя из текущей цены GDR холдинга. Тем не менее, если котировки вырастут на 22% и останутся на достигнутом уровне в течение периода мониторинга (последние 10 торговых дней апреля), бумага попадет в индекс MSCI Russia с весом около 1%, однако вероятность такого события крайне низкая", - говорится в обзоре. Аналитики также обращают внимание на то, что существует - хотя и небольшая - вероятность исключения из индекса MSCI Russia у "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) и "Московской биржи" (MOEX: MOEX). "ММК может быть исключен, если цена его бумаг снизится на 12%, однако наш базовый сценарий не предполагает такого падения. Биржа должна остаться в индексе, однако может быть исключена, если котировки просядут на 14%", - пишут они. "БКС Глобал Маркетс" прогнозирует, что MSCI увеличит оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "Газпрома" (MOEX: GAZP) до 0,5, для ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) - до 0,25, "Московской биржи" - до 0,65, "ФосАгро" (MOEX: PHOR) - до 0,35. "Мы также ожидаем повышение NOS (количество акций) бумаг Polymetal (MOEX: POLY) на 195 тыс. обыкновенных бумаг и существенное увеличение FIF (до 0,6 с текущих 0,45) в результате продаж в рынок со стороны нескольких миноритариев в середине 2019 года. Кроме того, мы ожидаем, что MSCI снизит оценку FIF для "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) до 0,45. Также есть небольшая вероятность сокращения оценки FIF для "Магнита" (MOEX: MGNT) до 0,65", - говорится в обзоре. "Наши прогнозы итогов пересмотра индекса MSCI Russia основаны на текущих ценах и могут измениться в условиях повышенной волатильности", - подчеркивают аналитики.
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Компании упоминаемые в новости: Транснефть
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