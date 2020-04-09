Котировки золота могут нацелиться на 1800 долларов за унцию - ИК "Велес Капитал"

Инвестиционный интерес к золоту сохраняется, его котировки могут нацелиться на 1800 долларов за унцию, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%.

С фундаментальной точки зрения, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, инвестиционный интерес к золоту сохраняется, несмотря на мировой рост "аппетита" к риску. Так, во Всемирном совете по золоту сообщили о самом крупном в долларовом выражении квартальном притоке средств в золотые ETF в 1-м квартале текущего года. Чистая длинная позиция по золоту инвестменеджеров в марте и начале апреля упала с рекорда (чуть более 350 тыс. контрактов) в район 250 тыс. контрактов. Сокращение чистой длинной позиции однако совпало с периодом нисходящей коррекции золота, а показатель все еще находится у максимумов второй половины 2019 года. Беспрецедентные стимулирующие меры центральных банков и невысокая доходность 10-летних облигаций США (ниже 1%) позволяют золоту сохранять инвестиционную привлекательность, считает специалист ИК.

"С технической точки зрения, для цен на золото в целом (помимо долгосрочной перекупленности) не наблюдается значительных препятствий для развития краткосрочного и среднесрочного восходящего движения. При положении выше 1645 долл./унц. котировки могут стремиться в район 1800 долларов", - пишет Елена Кожухова.