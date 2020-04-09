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09 апреля 2020 года 16:16
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе, говорится в комментарии Julius Baer. После 16-часовой телеконференции министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться по условиям пакета мер антикризисного финансирования в размере 500 млрд евро для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Почвой для разногласий стали условия распределения средств из Европейского стабилизационного механизма, который выполняет функцию кредитора последней инстанции для членов ЕС. Нидерланды настаивали на том, что получатели средств должны брать на себя обязательство стабилизировать свои национальные бюджеты в среднесрочной перспективе, в то время как Италия, опасаясь маргинализации рынков облигаций в случае использования механизма, выступала за отсутствие ограничений. Несмотря на то, что в определенной степени соблюдение бюджетных рамок было бы желательным, ведь госдолг Италии вырос после кризиса 2008 года, крупные страны ЕС, такие как Германия, Франция и Испания, не учитывают экстренность сложившихся условий. Поэтому, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер, хотя неспособность стран ЕС договориться с первого раза укрепила позиции критиков сплоченности Евросоюза, остаются надежды, что стороны смогут достичь компромисса и в четверг одобрят пакет мер. Такое соглашение было бы важным достижением, которое открыло бы к обсуждению более важную тему использования еврооблигаций для обобществлении бремени долгов. "По этому вопросу возможно столкновение между адвокатами идеи Францией и Италией и менее оптимистично настроенной Германией. Еврооблигации, или, если быть более точными, "коронаоблигации", стали бы наивысшим признаком европейской солидарности и, вероятнее всего, являются недостающим элементом, чтобы успокоить рынки облигаций и снизить спреды по облигациям Италии. Тем не менее, вероятность обобществления долга в ходе этого кризиса выглядит все менее вероятной. Рынок облигаций по-прежнему пытается интерпретировать два аспекта: последствия роста долга при отсутствии понимания механизма финансирования и тот факт, что центробанки готовы выкупить большую долю этого долга", - пишет Дэвид Мейер.
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