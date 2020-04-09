Xtellus Capital снизила оценку ADS HeadHunter на 15%, оставив рейтинг "держать"

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $17 за штуку, сообщается в обзоре компании.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $19,17 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,67 за штуку.