.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Роснефть может при необходимости сократить сарех ниже 700 млрд руб. для поддержания FCF - аналитики
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 апреля 2020 года 15:28
Роснефть может при необходимости сократить сарех ниже 700 млрд руб. для поддержания FCF - аналитики
(5-й абзац в новой редакции в связи с уточнением аналитического обзора) "Роснефть" имеет гибкую программу инвестиций и при необходимости может сократить капительные вложения ниже 700 млрд руб. по сравнению с последним прогнозом в 850-1000 млрд руб. для поддержания свободного денежного потока, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам серии телефонных конференций RUSSIA in touch. Компания подтвердила, что не испытала каких-либо физических нарушений своих операций нигде в мире в результате ограничений, связанных с COVID-19, отмечается отчете RenCap. В то же время сектор downstream, на который приходится не менее 20% бизнеса "Роснефти" (MOEX: ROSN), страдает от снижения спроса. По информации НК, снижение спроса на европейском направлении (Германия) составляет около 35%, что согласуется с первоначальными отчетами других европейских нефтеперерабатывающих компаний. По информации "Роснефти", ее нефтеперерабатывающие мощности в Европе во втором квартале могут снизиться на 20% при сохранении максимальных объемов собственных поставок нефти. При этом компания ожидает более низкого влияния на свой индийский НПЗ Nayara Energy, но потенциально допускает аналогичную корректировку пропускной способности в России. В "Роснефти" считают, что в апреле, скорее всего, произойдет спад мирового спроса на нефть с восстановлением с мая при общем падении спроса в 2020 году на 5-7 млн баррелей в годовом соотношении, пишут аналитики. "Роснефть" поддерживает заявления президента Владимира Путина о том, что для восстановления равновесия на рынке необходимо скоординированное сокращение мировой добычи, и ожидает, что добыча нефти во многих странах, не входящих в ОПЕК, с издержками производства выше среднего все равно будет снижаться. Как сообщалось, на расширенном заседании ОПЕК+ 9 апреля планируется обсудить потенциальное сокращение добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки. Собственная добыча "Роснефти" хорошо позиционируется благодаря низким затратам, доступе к инфраструктуре, диверсифицированным маршрутам поставок с акцентом на Китай и премиальными ценами для сорта ВСТО.
.
Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК
.
09 апреля 2020 года 17:49
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице - ИК "Фридом Финанс"
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 6,6 млн, что оказалось близко к историческому рекорду... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:40
Инвестиционный интерес к золоту сохраняется, его котировки могут нацелиться на 1800 долларов за унцию, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. С фундаментальной точки... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:16
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе, говорится в комментарии Julius Baer. После 16-часовой телеконференции министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться по условиям пакета мер антикризисного финансирования в размере... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:20
Сокращение добычи нефти крупнейшими производителями на 10-15 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках нового соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным для окончательной стабилизации рынка, поскольку пик мировой пандемии COVID-19 еще не пройден и спрос на сырье продолжит сокращаться, считает... читать дальше
.09 апреля 2020 года 14:57
Цены на нефть могут получить поддержку и нацелиться на $37, если встреча ОПЕК+ завершится успешно - Sberbank SIB
Если сегодняшняя встреча ОПЕК+ завершится успешно, фьючерсы Brent могут получить поддержку и нацелиться на $37/барр., если перед этим будет пробито техническое сопротивление на уровне $34,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank... читать дальше
.09 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4%. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг. читать дальше
.09 апреля 2020 года 09:11
Фьючерсы на Brent остаются в диапазоне $32-34 за баррель. В зависимости от итогов телеконференции ОПЕК+ котировки могут как укрепиться, так и вернуться ниже $30 за баррель, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "Учитывая то, что США не примет участия в переговорах,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 18:20
Нефть во второй половине среды удерживает довольно узкий диапазон колебаний $31,7-32,9, чего не было на рынке уже более двух недель, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Была попытка преодолеть уровень $33 снизу вверх, но впоследствии баррель был отброшен обратно. Мы... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:48
Неуверенность в нефти передаётся российскому рынку акций, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Переговоры по сделке OPEC+ проходят почти без поступающей информации, но ясно то, что 100% гарантией является лишь участие США. Однако США пока не торопятся заявлять об... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:46
Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании. "Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.