.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сокращения добычи нефти на 10-15 млн б/с в рамках ОПЕК+ может оказаться недостаточно - "БКС Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 апреля 2020 года 15:20
Сокращения добычи нефти на 10-15 млн б/с в рамках ОПЕК+ может оказаться недостаточно - "БКС Брокер"
Сокращение добычи нефти крупнейшими производителями на 10-15 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках нового соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным для окончательной стабилизации рынка, поскольку пик мировой пандемии COVID-19 еще не пройден и спрос на сырье продолжит сокращаться, считает начальник отдела инвестиционных стратегий компании "БКС Брокер" Валерий Кушанин. По его словам, заседание ОПЕК+ в четверг и телеконференция министров G20 с участием ряда стран-наблюдателей призваны продемонстрировать общий взгляд и решимость пойти на сближение в вопросе по сокращению добычи среди нефтепроизводителей. Общий объем сокращения добычи по итогам телеконференций 9 и 10 апреля может составить 15 млн б/с. Однако, по оценке собеседника "Интерфакса", подсчеты указывают на то, что для мирового баланса сокращения на 10-15 млн б/с будет недостаточно, так как падение спроса предварительно уже оценивается в 20-25 млн б/с. Тем не менее, само соглашение - это посыл участникам рынка, что нефтедобывающие страны готовы договариваться. Итоги телеконференций 9 и 10 апреля должны привести к снижению желания игры на понижение стоимости нефти и ее удержанию около $35 за баррель до восстановления спроса, считает Кушанин. В целом, риски снижения цен на нефть Brent ниже $30 за баррель остаются. Все ждут, что по итогам телеконференций 9 и 10 апреля ОПЕК+ и G20, скорее всего, будет принято решение о сокращении добычи на 10-15 млн б/с. Конгресс США решил подстраховаться и даже направил письмо Саудовской Аравии о возможном разрыве партнерских соглашений в военной-торговой деятельности и соответствующем воздействии со стороны правительства США на взаимоотношения двух стран. Однако не стоит забывать, что пик пандемии во многих странах еще не пройден и спрос на нефть продолжит снижение до стабилизации ситуации по числу заболевших, заключил представитель компании "БКС Брокер".
.
09 апреля 2020 года 17:49
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице - ИК "Фридом Финанс"
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 6,6 млн, что оказалось близко к историческому рекорду... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:40
Инвестиционный интерес к золоту сохраняется, его котировки могут нацелиться на 1800 долларов за унцию, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. С фундаментальной точки... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:16
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе, говорится в комментарии Julius Baer. После 16-часовой телеконференции министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться по условиям пакета мер антикризисного финансирования в размере... читать дальше
.09 апреля 2020 года 14:57
Цены на нефть могут получить поддержку и нацелиться на $37, если встреча ОПЕК+ завершится успешно - Sberbank SIB
Если сегодняшняя встреча ОПЕК+ завершится успешно, фьючерсы Brent могут получить поддержку и нацелиться на $37/барр., если перед этим будет пробито техническое сопротивление на уровне $34,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank... читать дальше
.09 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4%. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг. читать дальше
.09 апреля 2020 года 09:11
Фьючерсы на Brent остаются в диапазоне $32-34 за баррель. В зависимости от итогов телеконференции ОПЕК+ котировки могут как укрепиться, так и вернуться ниже $30 за баррель, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "Учитывая то, что США не примет участия в переговорах,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 18:20
Нефть во второй половине среды удерживает довольно узкий диапазон колебаний $31,7-32,9, чего не было на рынке уже более двух недель, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Была попытка преодолеть уровень $33 снизу вверх, но впоследствии баррель был отброшен обратно. Мы... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:48
Неуверенность в нефти передаётся российскому рынку акций, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Переговоры по сделке OPEC+ проходят почти без поступающей информации, но ясно то, что 100% гарантией является лишь участие США. Однако США пока не торопятся заявлять об... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:46
Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании. "Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение... читать дальше
.08 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.