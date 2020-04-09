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09 апреля 2020 года 14:57
Цены на нефть могут получить поддержку и нацелиться на $37, если встреча ОПЕК+ завершится успешно - Sberbank SIB
Если сегодняшняя встреча ОПЕК+ завершится успешно, фьючерсы Brent могут получить поддержку и нацелиться на $37/барр., если перед этим будет пробито техническое сопротивление на уровне $34,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank SIB. Публикация данных Управления энергетической информации (EIA) по товарным запасам нефти в США спровоцировала в среду некоторый рост волатильности, констатирует аналитик Михаил Шейбе. EIA зафиксировало рекордный прирост запасов: за неделю они увеличились на 15,18 млн барр. - до 484,4 млн барр. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост на 9,25 млн барр., а Американский институт нефти (API) накануне сообщил об их увеличении на 11,9 млн барр. Товарные запасы нефти в США выросли на фоне дальнейшего сокращения суточных объемов нефтепереработки - на 1,26 млн барр. (до 13,6 млн барр.), и экспорта - на 0,32 млн барр. (до 2,83 млн барр.). Уменьшения суточного импорта нефти на 0,17 млн барр. (до 5,87 млн барр.) и нефтедобычи - на 0,6 млн барр. (до 12,4 млн барр.) оказалось недостаточно, чтобы предотвратить общий рост товарных запасов углеводородного сырья. Данные EIA по нефтепродуктам также были негативными для нефтяного рынка. Запасы бензина выросли на 10,5 млн барр. и достигли 257,3 млн барр., а дистиллятов - на 0,47 млн барр., до 122,7 млн барр. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов (без учета стратегического резерва) выросли на 32,98 млн барр. и составили 1,32 млрд барр. Специалист отмечает, что абсолютным историческим рекордом для этого показателя является уровень 1,375 млрд барр., зафиксированный в августе 2016 года. "Такими темпами, как на минувшей неделе, рекордный уровень может быть достигнут менее, чем через две недели. Добавим, что в условиях карантинных ограничений спрос на бензин в США упал до самого низкого уровня с 1990 года, а нефтепереработка сократилась до минимальных объемов с 2011 года", - указывает он. "Отметим, что фьючерсы Brent ближайшего месяца поставки завершили среду на уровне $32,84/барр., на $0,97/барр. выше, чем на предыдущей сессии. Мы полагаем, что на сегодняшнем заседании ОПЕК+ (оно начнется в 17:00 мск), скорее всего, будет поддержана идея значительного сокращения добычи (по нашему мнению, США оказывают давление на Саудовскую Аравию, а Россия уже предложила снижение добычи). Тем не менее, все будет зависеть от позиции других нефтедобывающих стран "большой двадцатки" и от того, какое реальное сокращение добычи США будет согласовано. Таким образом, ключевое значение будут иметь переговоры, которые пройдут в пятницу - именно в этот день будет выше всего риск развала соглашения", - пишет Михаил Шейбе. Аналитик также отмечает, что в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что естественное снижение добычи в США, связанное с падением цен на нефть, не может быть учтено как сокращение для стабилизации рынков (как ранее предложили представители США). "На наш взгляд, если после сегодняшней встречи ОПЕК+ США не захотят или не смогут принять участие в регулируемом сокращении нефтедобычи, но будут требовать этого от России, соглашение может оказаться под угрозой. Вчера глава подразделения ExxonMobil, которое занимается разработкой сланцевых месторождений, направил регуляторам штата Техас письмо, в котором говорилось, что свободный рынок - "наиболее эффективное средство корректирования серьезных дисбалансов спроса и предложения, которые мы сейчас наблюдаем". Компании Chevron и Occidental Petroleum также выступили против скоординированного сокращения нефтедобычи в Техасе. Если сегодняшняя встреча ОПЕК+ завершится успешно, фьючерсы Brent могут получить и поддержку и нацелиться на $37/барр. (если перед этим будет пробито техническое сопротивление на уровне $34,2/барр.)", - указывает специалист Sberbank Investment Research.
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