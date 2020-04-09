Позитивный настрой на рынке ОФЗ обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитива от встречи стран-производителей нефти - Райффайзенбанк

Общий позитивный настрой на локальном рынке (длинные ОФЗ в четверг растут на 0,5% в цене) сейчас обусловлен укреплением рубля и ожиданием позитивного исхода встречи крупнейших стран-производителей нефти, отмечается в комментарии Райффайзенбанка.

"Мы считаем, что сейчас чрезмерное укрепление рубля (на 7 руб. от недавнего локального максимума, рублевая цена нефти в 2530 руб./барр. Brent выглядит все еще низкой) помимо интервенций ЦБ связано главным образом с провалом импорта, который должен начать восстанавливаться, как только будет объявлено о прекращении карантинных ограничений в Европе и в РФ", - пишут специалисты банка.