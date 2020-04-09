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09 апреля 2020 года 13:32
Себестоимость СПГ НОВАТЭКа при доставке в Европу не превышает $1,5/MMBtu - RenCap
Себестоимость сжиженного природного газа (СПГ) "НОВАТЭКа" с "Ямал СПГ" при поставках в Европу не превышает $1,5/MMBtu, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам телефонной конференции с представителями компании. В обзоре отмечается, что ключевые рынки СПГ "НОВАТЭКа" испытали "идеальный шторм" из-за теплой погоды в Европе, более сильного, чем ожидалось, влияния на экономику пандемии COVID-19 и существенного падения цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ и падения спроса на нефть. "Сильная волатильность цен на сырьевые товары на международных рынках контрастирует с выросшими на 3,8% год к году ценами в России, которые выросли на уровень выше многих международных бенчмарков. В то же время волатильность спроса на основные виды продукции компании (газ, СПГ и газоконденсат) ограничена, в то время как испытывающие более сильные проблемы нефть и авиакеросин составляют малую долю портфеля компании", - пишут аналитики. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) заявляет, что его конкурентное преимущество - в низких затратах на добычу, что позволяет компании поддерживать производство и прибыльность во время слабого спроса и цен. По итогам 2019 года затраты на добычу на "Ямал СПГ" составили $0,07/MMBtu, затраты на сжижение - $0,42/MMBtu, таким образом, цена в порту Сабетта - FOB Sabetta составила $0,49/MMBtu. С учетом стоимости доставки СПГ в Европу в $1/MMBtu и $2-2,5/MMBtu в Азию, при поставках в Европу себестоимость ямальского СПГ не превышает $1,5/MMBtu, при поставках в Азию - $3/MMBtu, что делает "НОВАТЭК" прибыльным и конкурентоспособным даже при текущих сценариях цен на нефть и газ. Компания полагает, отмечают аналитики, что текущая рыночная волатильность не повлияет на долгосрочный рост спроса на СПГ, при этом низкие цены вызовут задержку и отмену новых СПГ-проектов. "НОВАТЭК" сохраняет прогноз по капвложениям на 2020 год в размере 250 млрд рублей. В отличие от большинства других нефтегазовых компаний, гибкость капвложений "НОВАТЭКа" ограничена, поскольку около нужно инвестировать 170 млрд рублей для завершения строительства верфи в Мурманске, запуска второй фазы разработки Северо-Русского кластера и продолжения разведочных работ для поддержки будущих СПГ-проектов. "Мы по-прежнему оцениваем, что компания сгенерирует положительный свободный денежный поток в этом году, в частности в результате ожидаемого получения $3,4 млрд от продажи активов и дивидендов", - пишет RenCap. На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит $79,33 за тысячу кубов, что составляет около $2,21/ MMBtu, газ с поставкой на "месяц вперед" - $83,6 за тыс. куб. м или $2,34/ MMBtu.
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Компании упоминаемые в новости: Новатэк
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