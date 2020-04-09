HSBC снизил рекомендацию для депозитарных расписок ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти до "держать"

(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 2-й абзац)

HSBC понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозные цены для бумаг компаний были оставлены аналитиками без изменений.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть - 50,00 (текущая цена - 46,16), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 4,70 (текущая цена - 4,50), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 75,00 (текущая цена - 67,04), рекомендация - держать.